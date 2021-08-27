Паралімпіада-2020: золото Анни Стеценко стало вже 20-ю медаллю України на цих Іграх

Зазначимо, що золото, яке виборола українська плавчиня Анна Стеценко — стало 20-ю нагородою на цей момент для українських паралімпійців.

Деталі

Золоту нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем здобула плавчиня Анна Стеценко (клас — S13).

Стеценко підходила до змагань у якості головної претендентки на паралімпійське золото. У кваліфікації вона показала найкращий час — 4:31.51 хвилини. Головною претенденткою Стеценко на цій дистанції була італійка Карлотта Джиллі — бронзова призерка чемпіонату світу на цій дистанції.

Стеценко розпочала виступ у фіналі четвертою, але поступово почала підійматися уперед. Джиллі, натомість, лідирувала тривалий час, але згодом почала втрачати сили.

Українка випередила Джиллі та почала нарощувати перевагу. І не відпустила “золото”.

Finishing Day 3 of #ParaSwimming in style! #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/cqU5ya2KzV

21-річний плавець Андрій Трусов виграв “срібло” на дистанції 200 метрів комплексним плаванням (клас — S7). У кваліфікації Трусов мав третій час, поступившись лише ізраїльтянину Марку Маляру та аргентинцеві Інакі Базілоффу. Попри це, шанс зачепитися за медаль у українського плавця був.

Трусов розпочав виступ у фіналі третім, але за підсумками 150 метрів дистанції йшов першим. Причому плив український плавець, випереджаючи світовий паралімпійський рекорд, який належав іншому представникові України — Євгенію Богодайку.

Проте втримати “золото” на дебютній для себе Паралімпіаді Трусов не зміг. На фініші він випередив світовий паралімпійський рекорд, але став другим — “золото” здобув Маляр, який став новим володарем рекорду.

Також срібну нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем виборов плавець Кирило Гаращенко (клас — S13). Гаращенко у фіналі боровся за медалі з білорусом Ігорєм Бокі — головним претендентом на “золото”, а також французом Алексом Порталом. У кваліфікації Гаращенко випереджав Портала за часом менш, ніж на секунду.

Проте у фіналі перевага українського плавця над французьким була більш відчутною. Гаращенко поступився у боротьбі за “золото” Бокі чотирма секундами, проте із такою ж перевагою випередив Портала.

Доповнення

З іншими медальними успіхами українців лише за цей змагальний день Ігор ви можете ознайомитися за цими посиланнями.