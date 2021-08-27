Українці вибороли ще дві медалі Паралімпіади-2020: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українські атлети продовжили медальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо — паралімпійці вибороли медалі на велотреку та у дзюдо, пише УНН.
Велоспорт
Велогонщик Єгор Дементьєв виграв “бронзу” у гонці переслідування. Змагання у Токіо проходили у форматі кваліфікації, після чого мали відбутися бронзовий та золотий фінали. Дементьєв повинен був потрапити у топ-2 кваліфікації, щоб боротися за “золото”, та у топ-4, щоб взагалі мати шанс на медалі.
Головними претендентами Дементьєва стали Алістер Донах’ю, а також француз Доріан Фулон — чемпіон світу у цьому виді спорту.
У кваліфікації Дементьєв посів третє місце. Він не зміг випередити ані француза, ані австралійця, через що у підсумку боровся за бронзову медаль Паралімпіади-2020. Проте “бронзу” Паралімпійських Ігор український велогонщик здобув. У боротьбі з іншим французом Кевіном Ле Кунфом, Дементьєву вдалося вибороти медаль для себе.
А ось боротьбу за “золото” Паралімпіади-2020 виграв Фулон. У фіналі він випередив Донах’ю, причому закінчив виступи у гонці переслідування з новим світовим паралімпійським рекордом, який встановив у кваліфікації: 4:18.274 хвилин.
Дзюдо
Дзюдоїстка Юлія Іваницька стала бронзовою призеркою у вазі до 48 кг. Іваницька розпочала виступи на Паралімпіаді з чвертьфінальної стадії. Вона здолала представницю Китайського Тайбею Каі Лін Лі (прийом ваза-арі), завдяки чому отримала можливість поборотися за медаль Паралімпіади.
Але вийти у перший для себе паралімпійський фінал українська дзюдоїстка не змогла. Суперницею Іваницької на цій стадії стала чемпіонка Ріо-де-Жанейро Сандрін Мартіне — українка поступилася їй прийомом іппоном.
Однак виграти третю поспіль бронзову медаль Іваницькій вдалося. У сутичці з японкою Шізукою Хангані українка також виконала прийом ваза-арі, завдяки чому здобула перемогу.
Доповнення
Зазначимо, що в активі України на Іграх у Токіо вже 13 медалей.