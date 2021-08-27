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Украинцы завоевали еще две медали Паралимпиады-2020: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские атлеты продолжили медальный день на Паралимпиаде-2020 в Токио — паралимпийцы завоевали медали на велотреке и в дзюдо, пишет УНН.

Велоспорт

Велогонщик Егор Дементьев выиграл “бронзу” в гонке преследования. Соревнования в Токио проходили в формате квалификации, после чего должны были состояться бронзовый и золотой финалы. Дементьев должен был попасть в топ-2 квалификации, чтобы бороться за “золото”, и в топ-4, чтобы вообще иметь шанс на медали.

Главными претендентами Дементьева стали Алистер Донахью, а также француз Дориан Фулон — чемпион мира в этом виде спорта.

В квалификации Дементьев занял третье место. Он не смог опередить ни француза, ни австралийца, из-за чего в итоге боролся за бронзовую медаль Паралимпиады-2020. Однако “бронзу” Паралимпийских Игр украинский велогонщик получил. В борьбе с другим французом Кевином Ле Кунфом, Дементьеву удалось завоевать медаль для себя.

А вот борьбу за “золото” Паралимпиады-2020 выиграл Фулон. В финале он опередил Донахью, причем закончил выступления в гонке преследования с новым мировым паралимпийским рекордом, который установил в квалификации 4:18.274 минут.

Дзюдо

Дзюдоистка Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в весе до 48 кг. Иваницкая начала выступления на Паралимпиаде с четвертьфинальной стадии. Она одолела представительницу Китайского Тайбэя Каи Лин Ли (прием ваза-ари), благодаря чему получила возможность побороться за медаль Паралимпиады.

Но выйти в первый для себя паралимпийский финал украинская дзюдоистка не смогла. Соперницей Иваницкой на этой стадии стала чемпионка Рио-де-Жанейро Сандрин Мартин — украинка уступила ей приемом иппоном.

Однако выиграть третью подряд бронзовую медаль Иваницкой удалось. В схватке с японкой Шизукою Хангани украинка также выполнила прием ваза-ари, благодаря чему одержала победу.

Дополнение

Отметим, что в активе Украины на Играх в Токио уже 13 медалей.

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