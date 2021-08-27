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Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли ще дві медалі Ігор

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Третій день Паралімпіади-2020 розпочав програму з легкої атлетики — уже в першій ранковій сесії змагань відбувалося п’ять фіналів, у двох з яких були представлені українці, де вони змогли вибороти дві медалі, пише УНН.

Стрибунка у довжину Юлія Павленко змагалася у фіналі у класі F11 (для атлетів з порушенням зору), а метальники списа Владислав Білий та Олександр Дорошенко у фіналі у класі F38.

Деталі

Павленко підходила до змагань у статусі однієї з претенденток на медаль — вона виграла чемпіонат Європи, мала другий найкращий результат у сезоні серед усіх фіналісток (4.91 м). Покращити свій рекорд Юлія не змогла — її найкраща спроба на 4.86 метра.

Такий результат довгий час дозволяв їй перебувати на другому місці, але в передостанній спробі головна фаворитка змагань, атлетка з Бразилії Сілванія Коста де Олівейр, виконала спробу на 5.00 метра та вийшла на друге місце.

До “бронзи” Павленко Україні вдалося додати ще “срібло” у перший день змагань легкої атлетики. У секторі для метання списа атлети показували рекордні результати — тут був встановлений і новий паралімпійський рекорд та новий світовий рекорд, і новий європейський рекорд.

Уже в першій спробі два колумбійські метальники показали результат за 54 метри та очолили протокол. А Хосе Грегоріо Лемос Рівас метнув спис на 60.31, що на два метри краще, ніж попередній світовий рекорд. Цей результат йому, зрештою, приніс “золото”.

До останньої спроби два колумбійці продовжували йти першим-другим. На третьому місці йшов австралієць Корі Андерсон, а два українці перебували на четвертому-п’ятому місці.

Проте, в останній спробі 23-річний Владислав Білий зміг метнути списа на 55.34 метра — це його особистий рекорд, найкращий результат в історії Європи і другий результат на Паралімпіаді-2020. Така спроба підняла Білого на другу сходинку, він здобув “срібло”. А Дорошенко залишився п’ятим.

Доповнення

Зазначимо, що в активі збірної України вже 11 медалей XVI Паралімпійських ігор у Токіо.

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