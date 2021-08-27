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Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали еще две медали Игр

Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали еще две медали Игр

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Третий день Паралимпиады-2020 начал программу по легкой атлетике — уже в первой утренней сессии соревнований происходило пять финалов, в двух из которых были представлены украинцы, они смогли завоевать две медали, пишет УНН.

Прыгунья в длину Юлия Павленко соревновалась в финале в классе F11 (для атлетов с нарушением зрения), а метатели копья Владислав Белый и Александр Дорошенко в финале в классе F38.

Детали

Павленко подходила к соревнованиям в статусе одной из претенденток на медаль — она выиграла чемпионат Европы, имела второй лучший результат в сезоне среди всех финалисток (4.91 м). Улучшить свой рекорд Юлия не смогла — ее лучшая попытка на 4.86 метра.

Такой результат долгое время позволял ей находиться на втором месте, но в предпоследний попытке главная фаворитка соревнований, атлетка из Бразилии Силвания Коста де Оливейра, выполнила попытку на 5.00 метра и вышла на второе место.

К “бронзе” Павленко Украине удалось добавить еще “серебро” в первый день соревнований по легкой атлетике. В секторе для метания копья атлеты показывали рекордные результаты — здесь был установлен и новый паралимпийский рекорд и новый мировой рекорд, и новый европейский рекорд.

Уже в первой попытке два колумбийские метатели показали результат за 54 метра и возглавили протокол. А Хосе Грегорио Лемос Ривас метнул копье на 60.31, на два метра лучше, чем предыдущий мировой рекорд. Этот результат ему, наконец, принес “золото”.

К последней попытке два колумбийцы продолжали идти первым-вторым. На третьем месте шел австралиец Кори Андерсон, а два украинца находились на четвертом-пятом месте.

Однако, в последней попытке 23-летний Владислав Белый смог метнуть копье в 55.34 метра — это его личный рекорд, лучший результат в истории Европы и второй результат на Паралимпиаде-2020. Такая попытка подняла Белого на второе место, он получил “серебро”. А Дорошенко остался пятым.

Дополнение

Отметим, что в активе сборной Украины уже 11 медалей XVI Паралимпийских игр в Токио.

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