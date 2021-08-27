Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали еще две медали Игр

КИЕВ. 27 августа. УНН. Третий день Паралимпиады-2020 начал программу по легкой атлетике — уже в первой утренней сессии соревнований происходило пять финалов, в двух из которых были представлены украинцы, они смогли завоевать две медали, пишет УНН.