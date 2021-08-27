Паралімпіада-2020: українець Кліпперт здобув ще одну медаль - це ювілейна 500-та медаль за історію виступів на Іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Паралімпійська збірна України продовжила здобувати нагороди Ігор у Токіо, цього разу у плаванні, при тому Сергій Кліпперт виборов ювілейну 500-ту медаль за часи виступів на Паралімпійських іграх, пише УНН.
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Чотирнадцята медаль в Токіо стала історичною для української паралімпійської збірної — це 500 нагорода за весь час виступів на Паралімпійських іграх. Цю медаль завоював 32-річний Сергій Кліпперт (13 медаль в його кар’єрі на Паралімпіадах) у плаванні на дистанції 100 метрів на спині.
З цих 500 медалей 388 завойововано на Літніх Паралімпіадах, 112 — на Зимових.
Доповнення
Додамо, що ознайомитися з іншими нагородами українців за цей змагальний день ви можете за посиланнями.