Паралімпіада-2020: українець Кліпперт здобув ще одну медаль - це ювілейна 500-та медаль за історію виступів на Іграх

Деталі

Чотирнадцята медаль в Токіо стала історичною для української паралімпійської збірної — це 500 нагорода за весь час виступів на Паралімпійських іграх. Цю медаль завоював 32-річний Сергій Кліпперт (13 медаль в його кар’єрі на Паралімпіадах) у плаванні на дистанції 100 метрів на спині.

З цих 500 медалей 388 завойововано на Літніх Паралімпіадах, 112 — на Зимових.

Доповнення

Додамо, що ознайомитися з іншими нагородами українців за цей змагальний день ви можете за посиланнями.