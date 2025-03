Паралімпіада-2020: у збірної України вже 92 медалі на Іграх у Токіо

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (92) та змогла напередодні повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 175 медалей.

Деталі

Володарем бронзової нагороди став український плавець Денис Дубров, який виступав на дистанції 100 метрів батерфляєм у класі S8.

Кваліфікацію Дубров проплив із четвертим результатом — 1:04.27. Але у фіналі українець у напруженій боротьбі зумів зачепитися за п’єдестал та посісти третю позицію з часом 1:03.23.

Robert Griswold wins the Men’s 100m Butterfly S8 with a time of 1:03.71 mins#Gold Robert Griswold #USA #Silver Yang Feng #CHN #Bronze Denys Dubrov #UKR #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

Володарем “срібла” став український плавець Андрій Трусов.

Медаль Трусова у 50-метрівці батерфляєм мала стати для нього шостою. При цьому українець не був головним претендентом на золоту медаль — швидше у кваліфікації пропливли американець Еван Остін та сінгапурець Вей Сун То. Окрім них, у фіналі дистанції мав змагатися і ще один українець — Євгеній Богодайко показав у кваліфікації шостий час.

Проте у фіналі Трусов боровся не лише за “бронзу”, а й за “золото”. Українець тривалий час йшов першим, проте не втримав першу позицію, поступившись американцеві Евану Остіну лише на 0.05 секунд.

Evan Austin wins the Men's 50m Butterfly S7 with a time of 28.98 seconds#Gold Evan Austin #USA #Silver Andrii Trusov #UKR #Bronze Carlos Serrano Zarata #COL #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021