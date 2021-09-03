У Шотландії виключили можливість збереження британського ядерного арсеналу на її території у випадку незалежності

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За словами офіційного представника ШНП з питань оборони Стюарта Макдональда, ядерну зброю з військово-морських баз буде видалена “в прискореному темпі”. “Переговори про переміщення (такої зброї) будуть однією з найважливіших задач, з якими зіткнеться Шотландія, яка отримала незалежність”, — наводить в п’ятницю його слова газета Financial Times.

Макдональд виключив базування в північному регіоні британських підводних човнів, на яких знаходиться весь ядерний арсенал, відповідно до плану Міноборони Сполученого Королівства, який отримав назву “ядерний Гібралтар”. Він передбачає переговори з незалежною Шотландією і наділення баз ВМС Фаслейн і Кулпорт на території регіону статусом британських заморських територій, повідомила раніше газета.

Видання британських ділових кіл поінформувало в середу також про два інших розглянутих оборонним відомством королівства варіанти, пов’язані з переміщенням з Шотландії підводних човнів з балістичними ракетами типу Trident. Перший передбачає розміщення субмарин в іншому британському порту. Згідно з другим варіантом підводного човна можуть бути розміщені на території однієї з союзних країн. В якості можливих місць базування ядерного флоту називаються американська військово-морська база Кінгс-Бей в Джорджії або база французьких атомних підводних човнів на півострові Іль-Лонг недалеко від Бреста.

У Міноборони, за свідченням Financial Times, заявили, що планів переміщувати ядерний арсенал з Шотландії немає. Однак декілька високопоставлених офіційних осіб, імена яких не наводяться, висловили думку, що згадані варіанти показують, які проблеми виникнуть у уряду Великої Британії, якщо Шотландія отримає повну самостійність.

Контекст

Навесні в Шотландії були підведені підсумки парламентських виборів, що пройшли 6 травня. Більшість місць в парламенті зайняли представники правлячої Шотландської національної партії та їхні соратники “зелені”.

Лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен, яка очолює уряд, заявила, що буде домагатися проведення референдуму про незалежність від Великої Британії — другого за сім років. При цьому Стерджен підкреслила, що процес підготовки референдуму не буде розпочато найближчим часом, в розпал пандемії коронавірусу.

Проте, глава уряду підкреслила, що жителі Шотландії повинні отримати можливість реалізувати свої права і проголосувати на референдумі. Якщо для цього буде потрібно звертатися в суд, сказала Стерджен, це буде “абсурдом”, але влада Шотландії готова до такого розвитку подій.