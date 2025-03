Вибори у Шотландії: перемогу здобули партії, які виступають за незалежність

Деталі

Лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен, яка очолює уряд, заявила, що буде домагатися проведення референдуму про незалежність від Великої Британії — другого за сім років. При цьому Стерджен підкреслила, що процес підготовки референдуму не буде розпочато найближчим часом, в розпал пандемії коронавірусу.

Проте, глава уряду підкреслила, що жителі Шотландії повинні отримати можливість реалізувати свої права і проголосувати на референдумі. Якщо для цього буде потрібно звертатися в суд, сказала Стерджен, це буде “абсурдом”, але влада Шотландії готова до такого розвитку подій.

Раніше

Також 9 травня стали відомі результати виборів мера Лондона. За підсумками голосування на цій посаді залишився Садок Хан. У Twitter він пообіцяв як і раніше бути “мером усіх лондонців”. Основним конкурентом Хана був кандидат від консерваторів Шон Бейлі.

If you voted for me, from the bottom of my heart-thank you. If you did not, please know that I’ll never ignore your voice, your concerns or your worries. I’ll always be a Mayor for all Londoners-working to improve the lives of every single person in this city.

— Mayor of London (@MayorofLondon) May 9, +2021

Шотландія проводила референдум про вихід з Великої Британії в 2014 році, тоді більшість виборців проголосували за те, щоб залишитися. У 2016 році у Великій Британії пройшов референдум про вихід з Європейського союзу, на якому більшість жителів країни підтримали “брекзіт”, в Шотландії проголосували за те, щоб країна залишилася в ЄС. Після цього референдуму влада Шотландії оголосили, що потрібно нове голосування з питання незалежності.