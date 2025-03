Выборы в Шотландии: победу одержали партии, выступающие за независимость

Детали

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, возглавляющая правительство, заявила, что будет добиваться проведения референдума о независимости от Великобритании — второго за семь лет. При этом Стерджен подчеркнула, что процесс подготовки референдума не будет начат в ближайшее время, в разгар пандемии коронавируса.

Тем не менее, глава правительства подчеркнула, что жители Шотландии должны получить возможность реализовать свои права и проголосовать на референдуме. Если для этого потребуется обращаться в суд, сказала Стерджен, это будет “абсурдом”, но власти Шотландии готовы к такому развитию событий.

Также 9 мая стали известны результаты выборов мэра Лондона. По итогам голосования на этом посту остался Садик Хан. В Twitter он пообещал как и прежде быть “мэром всех лондонцев”. Основным конкурентом Хана был кандидат от консерваторов Шон Бейли.

If you voted for me, from the bottom of my heart—thank you. If you didn’t, please know that I’ll never ignore your voice, your concerns or your worries. I’ll always be a Mayor for all Londoners—working to improve the lives of every single person in this city.

— Mayor of London (@MayorofLondon) May 9, 2021

Шотландия проводила референдум о выходе из Великобритании в 2014 году, тогда большинство избирателей проголосовали за то, чтобы остаться. В 2016 году в Великобритании прошел референдум о выходе из Европейского союза, на котором большинство жителей страны поддержали “брекзит”, в Шотландии проголосовали за то, чтобы страна осталась в ЕС. После этого референдума власти Шотландии объявили, что необходимо новое голосование по вопросу независимости.