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В Шотландии исключили возможность сохранения британского ядерного арсенала на ее территории в случае независимости

В Шотландии исключили возможность сохранения британского ядерного арсенала на ее территории в случае независимости

Киев  •  УНН

 • 17343 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Правящая Шотландская национальная партия (ШНП) отвергла возможность сохранения британского ядерного арсенала на территории региона в случае обретения им независимости, пишет УНН со ссылкой на издание Financial Times.

Детали

По словам официального представителя ШНП по вопросам обороны Стюарта Макдональда, ядерное оружие с военно-морских баз будет удалено “в ускоренном темпе”. “Переговоры о перемещении (такого оружия) будут одной из самых важных задач, с которыми столкнется получившая независимость Шотландия”, — приводит в пятницу его слова газета Financial Times.

Макдональд исключил базирование в северном регионе британских подводных лодок, на которых находится весь ядерный арсенал, в соответствии с планом Минобороны Соединенного Королевства, получившим название “ядерный Гибралтар”. Он предусматривает переговоры с независимой Шотландией и наделение баз ВМС Фаслейн и Кулпорт на территории региона статусом британских заморских территорий, сообщила ранее газета.

Издание британских деловых кругов проинформировало в среду также о двух других рассматриваемых оборонным ведомством королевства вариантах, связанных с перемещением из Шотландии подводных лодок с баллистическими ракетами типа Trident. Первый предполагает размещение субмарин в другом британском порту. В соответствии со вторым вариантом подлодки могут быть размещены на территории одной из союзных стран. В качестве возможных мест базирования ядерного флота называются американская военно-морская база Кингс-Бей в Джорджии или база французских атомных подлодок на полуострове Иль-Лонг недалеко от Бреста.

В Минобороны, по свидетельству Financial Times, заявили, что планов перемещать ядерный арсенал из Шотландии нет. Однако несколько высокопоставленных официальных лиц, имена которых не приводятся, выразили мнение, что упомянутые варианты показывают, какие проблемы возникнут у правительства Великобритании, если Шотландия обретет полную самостоятельность.

Контекст

Весной в Шотландии были подведены итоги парламентских выборов, прошедших 6 мая. Большинство мест в парламенте заняли представители правящей Шотландской национальной партии и их соратники “зеленые”.

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, возглавляющая правительство, заявила, что будет добиваться проведения референдума о независимости от Великобритании — второго за семь лет. При этом Стерджен подчеркнула, что процесс подготовки референдума не будет начат в ближайшее время, в разгар пандемии коронавируса.

Тем не менее, глава правительства подчеркнула, что жители Шотландии должны получить возможность реализовать свои права и проголосовать на референдуме. Если для этого потребуется обращаться в суд, сказала Стерджен, это будет “абсурдом”, но власти Шотландии готовы к такому развитию событий.

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