11 травня: Міжнародний день вітряка, Всесвітній день мігруючих птахів

Сьогодні, 11 травня, усі бажаючі можуть долучитися до події, яка присвячена одному з найкорисніших винаходів в історії людства – Міжнародному дню вітряка, пише УНН.

Вітряні млини вперше з’явились у стародавній Персії. У Європі набули особливого поширення за часів Середньовіччя.

В Україні також були поширене будування вітряків. Їх ставили у полях та на узбіччях доріг, переважно на півдні. Під вітряками проїжджі зупинялися та відмірювали свій подальший шлях.

В Нідерландах вітряки допомагали визволяти затоплені землі від моря.

Багато століть вітряки були нерозривно пов’язані із сільським господарством. Та, попри появу більш ефективних способів перетворення зерна на борошно, вітряки не втратили свою актуальність. Нині вони є джерелом дешевої та екологічно чистої енергії.

Також сьогодні, у другу суботу травня, можна долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня мігруючих птахів.

Основною метою свята є розширення знань людей про мігруючих птахів та звернення уваги на глобальні екологічні зміни, що руйнують екосистеми пташиного ареалу. Цього дня орнітологи закликають до відновлення природних умов, звичних перелітним птахам для міграції, розмноження та висиджування яєць.

За оцінками науковців, майже кожен десятий вид перелітних птахів нині заходиться під загрозою вимирання.

А ще сьогодні День обізнаності про своє его.

Егоїзм – це стан людини та модель поведінки, яка спрямована на отримання власної вигоди попри те, чого це буде коштувати для інших. Егоїзм притаманний всім людям, проте у кожного є свої прояви та ступені розвитку цього стану.

Тож, сьогодні чудова нагода задуматися, чи не переходить ваш егоїзм розумні межі, і чи не шкодите ви людям, які вас оточують, своїм надмірним его.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті рівноапостольних братів Кирила та Мефодія – засновників слов’янської писемності.

Брати народилися у Греції, обидва прийняли чернечий постриг. Кирило та Мефодій проповідували у землях, де жили слов’янські племена. Саме для них брати створили абетку на основі грецького алфавіту, яка увійшла до історії під назвою "кирилиця".

Брати переклали кирилицею Євангеліє та багато інших церковних книжок.

Іменини сьогодні святкують Кирило, Мефодій, Костянтин, Михайло, Ростислав, Олександр.