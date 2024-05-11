11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

Сегодня, 11 мая, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено одному из самых полезных изобретений в истории человечества - Международному дню ветряной мельницы, пишет УНН.

Ветряные мельницы впервые появились в древней Персии. В Европе получили особое распространение во времена Средневековья.

В Украине также были распространено строительство мельниц. Их ставили в полях и на обочинах дорог, преимущественно на юге. Под ветряными мельницами проезжие останавливались и отмеряли свой дальнейший путь.

В Нидерландах мельницы помогали освобождать затопленные земли от моря.

Много веков мельницы были неразрывно связаны с сельским хозяйством. И, несмотря на появление более эффективных способов преобразования зерна в муку, они не потеряли свою актуальность. Сейчас они являются источником дешевой и экологически чистой энергии.

Также сегодня, во вторую субботу мая, можно присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня мигрирующих птиц.

Основной целью праздника является расширение знаний людей о мигрирующих птицах и обращение внимания на глобальные экологические изменения, разрушающие экосистемы птичьего ареала. В этот день орнитологи призывают к восстановлению природных условий, привычных перелетным птицам для миграции, размножения и высиживания яиц.

По оценкам ученых, почти каждый десятый вид перелетных птиц сейчас находится под угрозой вымирания.

А еще сегодня День осведомленности о своем эго.

Эгоизм - это состояние человека и модель поведения, которая направлена на получение собственной выгоды несмотря на то, чего это будет стоить для других. Эгоизм присущ всем людям, однако у каждого есть свои проявления и степени развития этого состояния.

Поэтому, сегодня прекрасная возможность задуматься, не переходит ли ваш эгоизм разумные пределы, и не вредите ли вы людям, которые вас окружают, своим чрезмерным эго.

По церковному календарю сегодня День памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - основателей славянской письменности.

Братья родились в Греции, оба приняли монашеский постриг. Кирилл и Мефодий проповедовали в землях, где жили славянские племена. Именно для них братья создали азбуку на основе греческого алфавита, которая вошла в историю под названием "кириллица".

Братья перевели кириллицей Евангелие и много других церковных книг.

Именины сегодня празднуют Кирилл, Мефодий, Константин, Михаил, Ростислав, Александр.