11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  121801 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  142813 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  150462 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  141417 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148828 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129714 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132660 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121960 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168011 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150761 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Новости по теме
11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

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Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении

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Публикации

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9 мая 2024, 14:50  •  160879 просмотра
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7 мая 2024, 11:15  •  324726 просмотра

11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

Сегодня, 11 мая, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено одному из самых полезных изобретений в истории человечества - Международному дню ветряной мельницы. Ветряные мельницы впервые появились в древней Персии.

УНН Lite •   •  9824 просмотра
11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

Австралия предоставит Украине системы противовоздушной обороны малой дальности RBS 70 NG стоимостью $50 млн и беспилотники стоимостью $32,5 млн в рамках нового пакета оборонной помощи на сумму $100 млн.

Война •   •  12118 просмотра
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении

На северо-восточном направлении наблюдалась активность тактической авиации противника, что создавало угрозу нанесения воздушных ударов, информируют в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  11319 просмотра
Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении

Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф

Местные жители на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском языке с российскими гастролерами, что вызывает жалобы и рассмотрение оккупационными властями вопроса о проведении "языковых курсов" для украинцев.

Общество •   •  12238 просмотра
Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф

Харьков планирует создать подземные операционные, реанимационные и культурные учреждения

Харьков планирует создать операционные и реанимационные под землей на базе существующих медицинских учреждений, а также расширить сеть подземных культурных учреждений для поддержания безопасности и обеспечения непрерывного функционирования культурной и медицинской жизни.

Культура •   •  10655 просмотра
Харьков планирует создать подземные операционные, реанимационные и культурные учреждения

Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору

Война в Украине привела к значительным потерям российской рабочей силы: более полумиллиона российских солдат погибли, а в стратегически важной нефтегазовой отрасли не хватает около 40 000 работников, что ставит под угрозу ее нормальное функционирование.

Экономика •   •  11297 просмотра
Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору

Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку палестинской государственности, придавая Палестине статус государства-наблюдателя: 143 страны проголосовали "за", 9 – "против" и 25 – "воздержались", хотя эта резолюция не гарантирует немедленного признания ООН палестинской государства.

политика •   •  11935 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя

Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже

Во время встречи в Вильнюсе латвийские и литовские чиновники обсудили вопросы безопасности, поддержку права Украины на нанесение ударов по российским целям, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, а также важность проекта Rail Baltica для регионального сообщения и обороны. Страны Балтии считают, что их общей целью является поддержка Украины в ее усилиях противостоять российской агрессии и достижения победы.

политика •   •  11294 просмотра
Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове, Украина, был слышен взрыв.

Общество •   •  12408 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны

Венгрия отказывается участвовать в инициативах НАТО в поддержку Украины в войне с рф, называя их "провокацией к войне".

политика •   •  11395 просмотра
Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны