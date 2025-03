Паралимпиада-2020: у сборной Украины уже 92 медали на Играх в Токио

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (92) и смогла накануне вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 175 медалей.

Обладателем бронзовой награды стал украинский пловец Денис Дубров, который выступал на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S8.

Квалификацию Дубров проплыл с четвертым результатом — 1:04.27. Но в финале украинец в напряженной борьбе сумел зацепиться за пьедестал и занять третью позицию с временем 1:03.23.

Обладателем “серебра” стал украинский пловец Андрей Трусов.

Медаль Трусова в 50-метровке баттерфляем должна была стать для него шестой. При этом украинец не был главным претендентом на золотую медаль — быстрее в квалификации проплыли американец Эван Остин и сингапурец Вэй Сун То. Кроме них, в финале дистанции предстояло сразиться и еще один украинец — Евгений Богодайко показал в квалификации шестое время.

Однако в финале Трусов боролся не только за “бронзу”, но и за “золото”. Украинец длительное время шел первым, однако не удержал первую позицию, уступив американцу Эвану Остину только на 0.05 секунд.

