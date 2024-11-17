Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф

Утром, 17 ноября Воздушные силы предупреждают об активности военной авиации россиян в воздухе. Об этом сообщают воздушные силы Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, - говорится в сообщении.