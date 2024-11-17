Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф
Киев • УНН
Воздушные силы Украины сообщили о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков рф утром 17 ноября. Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Утром, 17 ноября Воздушные силы предупреждают об активности военной авиации россиян в воздухе. Об этом сообщают воздушные силы Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,