Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф

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Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
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Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
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Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

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Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
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Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

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В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
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В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
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Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
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У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф

Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф

Киев  •  УНН

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Воздушные силы Украины сообщили о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков рф утром 17 ноября. Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Утром, 17 ноября Воздушные силы предупреждают об активности военной авиации россиян в воздухе. Об этом сообщают воздушные силы Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

- говорится в сообщении.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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