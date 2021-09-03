У Південній Кореї вперше виявили випадки COVID-варіанту "Мю"

Деталі

Як повідомило в п'ятницю Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань, варіант "Мю", який вперше був виявлений у Колумбії, був підтверджений у трьох завезених з Мексики, США і Колумбії випадках.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) раніше заявила, що наразі варіант "Мю" був виявлений у 39 країнах, позначивши його як такий, що "викликає занепокоєння", що поповнило лави варіантів коронавірусу "Альфа", "Бета", "Гамма" і "Дельта".