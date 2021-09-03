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У Південній Кореї вперше виявили випадки COVID-варіанту "Мю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Південна Корея підтвердила перші в країні випадки зараження штамом коронавірусу під назвою "Мю" у трьох пацієнтів, повідомляє інформаційне агентство Yonhap, пише УНН.

Деталі

Як повідомило в п'ятницю Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань, варіант "Мю", який вперше був виявлений у Колумбії, був підтверджений у трьох завезених з Мексики, США і Колумбії випадках.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) раніше заявила, що наразі варіант "Мю" був виявлений у 39 країнах, позначивши його як такий, що "викликає занепокоєння", що поповнило лави варіантів коронавірусу "Альфа", "Бета", "Гамма" і "Дельта".

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