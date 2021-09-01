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ВООЗ занепокоєна новим штамом коронавірусу “Мю”

ВООЗ занепокоєна новим штамом коронавірусу “Мю”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я додала до списку для відстеження новий штам коронавірусу, який отримав назву “Мю”. Про це інформують на сайті ВООЗ, пише УНН.

Деталі

Штам коронавірусу “Мю” вперше був виявлений у Колумбії в січні. ВООЗ попередила, що захист від попередньої інфекції або вакцинації може бути не таким сильним проти варіанту Mu, додавши, що для підтвердження цього потрібні подальші дослідження.

Варіант “Мю”, офіційно відомий як B.1.621, має групу мутацій. Варіант досі був виявлений у 39 країнах. Хоча це становить лише 0,1% світових випадків COVID-19, його поширеність у Південній Америці зростає, і наразі вона становить 39% випадків у Колумбії та 13% в Еквадорі.

Нагадаємо

Фахівці Південно-Африканської Республіки виявили на території країни новий штам коронавірусу, який має підвищений ступінь мутації.

Дослідники з Великої Британії з’ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 мутує майже раз на тиждень, а це — значно частіше, ніж передбачалося раніше.

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