Коронавірус мутує у два рази швидше, ніж вважалося раніше. Експерти нагадують про завчасне тестування

На думку лікаря Олександра Карловського, швидка мутація коронавірусу може призвести до того, що вірус почне вражати й інші клітини організму, тому при наявності будь-яких симптомів Covid-19 треба одразу робити тестування.

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“Мова йде про розширення впливу – не тільки легені чи рецептори, які є наявні в епітелії, а й на інші органи. Якщо буде задіяно більше клітин, які почнуть вражатися вірусом, то можуть з'явитися нові симптоми, більш тяжкий перебіг хвороби, збільшення летальних випадків. Тому при наявності будь-яких симптомів, треба одразу робити тестування”, - заявив лікар

Тим паче українські надчутливі ІФА-тести на антиген однаково ефективно виявляють всі існуючі мутації коронавірусу. Ця тест-система у 75 разів чутливіша за один із найкращих у світі тестів на антиген і мінімум у п’ять разів дешевша.

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За словами фахівців, якщо пацієнт хворіє коронавірусом більш ніж кілька тижнів, вірус може розпочати мутацію всередині організму, що й призводить до появи нових штамів.

Тим часом начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Києві Олег Рубан ще в липні заявляв, що тести, які визначають конкретно "Дельта"-штам коронавірусу, дають важливу для епідеміологів інформацію.

За словами експерта, для лікування хворих на COVID-19 визначення мутації коронавірусу не має ніякого значення. Ця інформація необхідна, в першу чергу, Центру громадського здоров'я України та іншим держорганам, які зайняті в сфері протиепідемічної безпеки.

На думку експертів, для хворого не має значення, якою мутацією коронавірусу він інфікований, тому для діагностування COVID-19 досить здати доступний в Україні ПЛР або ІФА-тест на антиген коронавірусу.