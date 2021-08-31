Коронавирус мутирует в два раза быстрее, чем считалось ранее. Эксперты напоминают о заблаговременном тестировании
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Исследователи из Великобритании выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует почти раз в неделю, а это - значительно чаще, чем предполагалось ранее, сообщает УНН.
По мнению врача Александра Карловского, быстрая мутация коронавируса может привести к тому, что вирус начнет поражать и другие клетки организма, поэтому при наличии каких-либо симптомов Covid-19 надо сразу делать тестирование.
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"Речь идет о расширении влияния - не только легкие или рецепторы, которые имеются в эпителии, но и на другие органы. Если будет задействовано больше клеток, которые начнут поражаться вирусом, то могут появиться новые симптомы, более тяжелое течение болезни, увеличение летальных случаев. Поэтому при наличии каких-либо симптомов, надо сразу делать тестирование", - заявил врач
Тем более украинские сверхчувствительные ИФА-тесты на антиген одинаково эффективно обнаруживают все существующие мутации коронавируса. Эта тест-система в 75 раз чувствительнее чем один из лучших в мире тестов на антиген и минимум в пять раз дешевле.
Детали
По словам специалистов, если пациент болеет коронавирусом более чем несколько недель, вирус может начать мутацию внутри организма и приводит к появлению новых штаммов.
Между тем начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан еще в июле заявлял, что тесты, которые определяют конкретно "Дельта"-штам коронавируса, дают важную для эпидемиологов информацию.
По словам эксперта, для лечения больных COVID-19 определение мутации коронавируса не имеет никакого значения. Эта информация необходима, в первую очередь, Центру общественного здоровья Украины и другим госорганам, которые заняты в сфере противоэпидемической безопасности.
По мнению экспертов, для больного не имеет значения, какой мутацией коронавируса он инфицирован, поэтому для диагностирования COVID-19 достаточно сдать доступный в Украине ПЦР или ИФА-тест на антиген коронавируса.