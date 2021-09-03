AstraZeneca і ЄС досягли угоди з постачання вакцин проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Європейська комісія і компанія AstraZeneca заявили в п’ятницю, що досягли угоди про доставку доз вакцини проти COVID-19 британським виробником ліків, а також завершили судовий процес в Брюсселі, інформує УНН.
Деталі
За угодою, AstraZeneca зобов’язалася доставити 60 мільйонів доз своєї вакцини Vaxzevria до кінця третього кварталу цього року, 75 мільйонів — до кінця четвертого кварталу і 65 мільйонів — до кінця першого кварталу 2022 року.
Виконавчий орган ЄС заявив, що відповідно до нової угоди країнам-членам будуть надані регулярні графіки поставок, і в разі виникнення будь-яких затриманих доз будуть застосовуватися обмежені знижки.
Комісар ЄС з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідіс заявила: “Сьогоднішня мирова угода гарантує доставку 200 мільйонів доз вакцини COVID-19 компанією AstraZeneca в ЄС. Хоча на цьому тижні ми досягли важливої віхи — повної вакцинації 70% дорослого населення ЄС, між нашими державами-членами існують значні відмінності в показниках вакцинації, і постійна доступність вакцин, в тому числі вакцини AstraZeneca, залишається вирішальною”.
Доповнення
Європейська комісія подала судовий позов проти AstraZeneca в квітні за недотримання контракту на поставку вакцин проти COVID-19 і відсутність “надійного” плану по забезпеченню своєчасних поставок.
Посадові особи ЄС звинуватили AstraZeneca в тому, що вона віддає пріоритет постачання вакцин до Великої Британії, а не поставкам в ЄС.
Але компанія AstraZeneca стверджувала, що її контракт з блоком тільки зобов’язує її докладати “всіх зусиль” для досягнення поставленої мети.
У червні Брюссельський суд виніс тимчасове рішення, наклавши на AstraZeneca новий графік поставок, який вона змогла б виконати. І тепер сторони погодили дати, які продовжують терміни до наступного року.
Довідково
AstraZeneca виробляє вакцини, розроблені в Британському Оксфордському університеті — її версія дешевше і простіше в зберіганні, ніж у багатьох конкурентів.