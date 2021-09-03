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AstraZeneca и ЕС достигли соглашения по поставкам вакцин против COVID-19

AstraZeneca и ЕС достигли соглашения по поставкам вакцин против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17047 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Европейская комиссия и компания AstraZeneca заявили в пятницу, что достигли соглашения о доставке доз вакцины против COVID-19 британским производителем лекарств, а также завершили судебный процесс в Брюсселе, передает УНН.

Детали

По соглашению, AstraZeneca обязалась доставить 60 млн доз своей вакцины Vaxzevria к концу третьего квартала этого года, 75 млн — до конца четвертого квартала и 65 млн — до конца первого квартала 2022 года.

Исполнительный орган ЕС заявил, что в соответствии с новым соглашением странам-членам будут предоставлены регулярные графики поставок, и в случае возникновения каких-либо задержанных доз будут применяться ограниченные скидки.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила: “Сегодняшнее мировое соглашение гарантирует доставку 200 млн доз вакцины COVID-19 компанией AstraZeneca в ЕС. Хотя на этой неделе мы достигли важной вехи — полной вакцинации 70% взрослого населения ЕС, между нашими государствами-членами существуют значительные различия в показателях вакцинации, и постоянная доступность вакцин, в том числе вакцины AstraZeneca, остается решающей”.

Дополнение

Европейская комиссия подала судебный иск против AstraZeneca в апреле за несоблюдение контракта на поставку вакцин против COVID-19 и отсутствие “надежного” плана по обеспечению своевременных поставок.

Должностные лица ЕС обвинили AstraZeneca в том, что она отдает приоритет поставки вакцин в Великобританию, а не поставкам в ЕС.

Но компания AstraZeneca утверждала, что ее контракт с блоком только обязывает ее прилагать “все усилия” для достижения поставленной цели.

В июне Брюссельский суд вынес временное решение, наложив на AstraZeneca новый график поставок, который она смогла бы выполнить. И теперь стороны согласовали даты, которын продлевают сроки до следующего года.

Справка

AstraZeneca производит вакцины, разработанные в Британском Оксфордском университете — ее версия дешевле и проще в хранении, чем у многих конкурентов.

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