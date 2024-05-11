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Окупанти відмовляються атакувати Харків через побоювання української оборони - АТЕШ

Окупанти відмовляються атакувати Харків через побоювання української оборони - АТЕШ

Київ • УНН

 • 114725 перегляди

Деякі російські солдати з 44-го армійського корпусу відмовилися атакувати Харківську область через усвідомлення сильної української оборони та невдалі спроби розвідки.

російські військовослужбовці відмовляються атакувати Харків. Про це повідомляє АТЕШ, передає УНН.

Деталі

Згідно зі звітом агента від АТЕШ, частина військових з 44 армійського корпусу зс рф відмовилася виконувати наказ щодо атаки на Харківщину.

Військові, які мають власний досвід інтеракції з українськими силами, свідомі небезпеки, яка чекає на них на українському фронті. Зазначається, що вони були свідками невдалих спроб розвідувальних операцій, а також переконані у якісних зміцненнях українських оборонних позицій біля кордону.

Відповідно до агента АТЕШ, коли їх підрозділ отримав наказ про атаку та нові знаки на техніці, частина військовослужбовців відмовилася виконувати цей наказ. Наголошується, що жоден із них не готовий йти на ризик військової операції.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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