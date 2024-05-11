Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

российские военнослужащие отказываются атаковать Харьков. Об этом сообщает АТЕШ, передает УНН.

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Согласно отчету агента от АТЕШ, часть военных из 44 армейского корпуса вс рф отказалась выполнять приказ об атаке на Харьковщину.

Военные, которые имеют собственный опыт интеракции с украинскими силами, осознают опасность, которая ждет их на украинском фронте. Отмечается, что они были свидетелями неудачных попыток разведывательных операций, а также убеждены в качественных укреплениях украинских оборонительных позиций у границы.

Согласно агенту АТЕШ, когда их подразделение получило приказ об атаке и новые знаки на технике, часть военнослужащих отказалась выполнять этот приказ. Отмечается, что ни один из них не готов идти на риск военной операции.

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