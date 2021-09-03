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Comedy Wildlife Photo Awards-2021 показав найсмішніші фотографії дикої природи

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Комітет Comedy Wildlife Photography Awards оголосив фіналістів конкурсу смішних фотографій дикої природи, інформує УНН. 

Деталі

Відповідно до пресрелізу, відібрані 42 зображення складають остаточний шорт-лист конкурсу, на який надійшло понад 7 тисяч заявок з усього світу.

Зображення були зняті по усього світу, включаючи Велику Британію, Південну Африку, Німеччину та Індію.

Премія була заснована в 2015 році фотографами Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Саллама, які з гумором хотіли сприяти збереженню дикої природи.

"Величезна кількість зображень, які ми отримуємо щороку, демонструють прагнення до участі в охороні природи і нагадують нам, що дика природа дійсно неймовірна і кумедна, і ми повинні зробити все можливе, щоб її захистити", - сказав Джойнсон-Хікс.

Близько 10% від загальної виручки конкурсу в цьому році буде передано на користь організації "Врятуємо диких орангутанів", яка працює з приматами в національному парку Гунунг-Палунг на Борнео.

Усі бажаючі можуть проголосувати за зображення, яке сподобалося найбільше, на сайті до 10 жовтня, а переможці будуть оголошені 22 жовтня.

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