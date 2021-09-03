ПриватБанк на декілька годин призупинить роботу всіх банкоматів, терміналів і додатків

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17 березня, 19:38 • 93031 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. ПриватБанк 4 вересня призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів. З 1:00 до 6:00 буде проводитися оптимізація процесингу. Про це повідомили в пресслужбі банку, передає УНН.

Деталі

Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, Приват24 для фізосіб та бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку.

“Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження. Тому якщо вночі вам знадобиться готівка, потурбуйтеся про це завчасно. Перепрошуємо за незручності!”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Національний банк України хоче найближчим часом продати ПриватБанк — в ньому можуть зацікавитися найпрестижніші міжнародні інвестори.

ПриватБанк був націоналізований в 2016 році. На сьогодні єдиним акціонером ПриватБанку, якому належать 100% акцій банку, є держава в особі Кабінету міністрів України.

В кінці минулого року Кабінет міністрів схвалив основні напрямки діяльності ПриватБанку на 2020-2024 роки, згідно з якими місія банку полягає в наданні фінансових послуг високої якості.

Нагадаємо

26 червня, у клієнтів ПриватБанку повторно списалися гроші з карток по операціях 23-24 червня.

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