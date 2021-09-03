ПриватБанк на декілька годин призупинить роботу всіх банкоматів, терміналів і додатків

Деталі

Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, Приват24 для фізосіб та бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку.

“Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження. Тому якщо вночі вам знадобиться готівка, потурбуйтеся про це завчасно. Перепрошуємо за незручності!”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Національний банк України хоче найближчим часом продати ПриватБанк — в ньому можуть зацікавитися найпрестижніші міжнародні інвестори.



ПриватБанк був націоналізований в 2016 році. На сьогодні єдиним акціонером ПриватБанку, якому належать 100% акцій банку, є держава в особі Кабінету міністрів України.



В кінці минулого року Кабінет міністрів схвалив основні напрямки діяльності ПриватБанку на 2020-2024 роки, згідно з якими місія банку полягає в наданні фінансових послуг високої якості.

Нагадаємо

26 червня, у клієнтів ПриватБанку повторно списалися гроші з карток по операціях 23-24 червня.