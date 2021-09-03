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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 102878 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 120860 просмотра

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2 марта, 18:35 • 177000 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 136124 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 129221 просмотра

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ПриватБанк на несколько часов приостановит работу всех банкоматов, терминалов и приложений

ПриватБанк на несколько часов приостановит работу всех банкоматов, терминалов и приложений

Киев  •  УНН

 • 20404 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. ПриватБанк 4 сентября приостановит работу всех банкоматов и терминалов. С 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает УНН.

Детали

Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

“Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее. Приносим извинения за неудобства!”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Национальный банк Украины хочет в ближайшее время продать ПриватБанк — в нем могут заинтересоваться престижные международные инвесторы.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. На сегодня единственным акционером ПриватБанка, которому принадлежат 100% акций банка, является государство в лице Кабинета министров Украины.

В конце прошлого года Кабинет министров одобрил основные направления деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы, согласно которым миссия банка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества.

Напомним

26 июня, у клиентов ПриватБанка повторно списались деньги с карточек по операциям 23-24 июня.

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