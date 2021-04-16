НБУ планує виставити ПриватБанк на продаж найближчим часом - Шевченко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Національний банк України хоче найближчим часом продати ПриватБанк - в ньому можуть зацікавитися найпрестижніші міжнародні інвестори. Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню Global Capital, передає УНН.
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"Наш банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Найближчим часом ми сподіваємося, що міжнародні банківські групи придбають частку в українських державних банках. У наших планах найближчим часом виставити на продаж найбільший банківський актив України - ПриватБанк", - сказав Шевченко.
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На думку глави НБУ, приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить "найпрестижніших міжнародних інвесторів, в тому числі з США і ЄС".
Також він додав, що згідно з планами НБУ, частка держави на банківському ринку України через п'ять років повинна знизитися з 55% до 25%.
Що було раніше
ПриватБанк був націоналізований в 2016 році. На сьогодні єдиним акціонером ПриватБанку, якому належать 100% акцій банку, є держава в особі Кабінету міністрів України.
В кінці минулого року Кабінет міністрів схвалив основні напрямки діяльності ПриватБанку на 2020-2024 роки, згідно з якими місія банку полягає в наданні фінансових послуг високої якості.