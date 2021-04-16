НБУ планирует выставить ПриватБанк на продажу в ближайшее время - Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Национальный банк Украины хочет в ближайшее время продать ПриватБанк - в нем могут заинтересоваться самые престижные международные инвесторы. Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию Global Capital, передает УНН.
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"Наш банковский сектор имеет значительный потенциал для международных инвесторов. В ближайшее время мы надеемся, что международные банковские группы приобретут долю в украинских государственных банках. В наших планах в ближайшее время выставить на продажу самый большой банковский актив Украины - ПриватБанк", - сказал Шевченко.
Детали
По мнению главы НБУ, приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует "самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС".
Также он добавил, что согласно планам НБУ, доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%.
Что было раньше
ПриватБанк был национализирован в 2016 году. На сегодня единственным акционером ПриватБанка, которому принадлежат 100% акций банка, является государство в лице Кабинета министров Украины.
В конце прошлого года Кабинет министров одобрил основные направления деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы, согласно которым миссия банка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества.