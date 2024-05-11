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Тактична авіація противника активна на північно-східному напрямку

Тактична авіація противника активна на північно-східному напрямку

Київ • УНН

 • 108920 перегляди

На північно-східному напрямку спостерігалася активність тактичної авіації противника, що створювало загрозу нанесення повітряних ударів, інформують у Повітряних Силах Збройних Сил України.

Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Зафіксовані пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині11.05.24, 00:41 • 21249 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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