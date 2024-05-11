Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении

Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже

Во время встречи в Вильнюсе латвийские и литовские чиновники обсудили вопросы безопасности, поддержку права Украины на нанесение ударов по российским целям, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, а также важность проекта Rail Baltica для регионального сообщения и обороны. Страны Балтии считают, что их общей целью является поддержка Украины в ее усилиях противостоять российской агрессии и достижения победы.