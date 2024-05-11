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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине

Зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 21:41  •  2815 просмотра

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Харьковской области.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках КАБ вражеской тактической авиацией на Харьковщине, передает УНН.  

Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине10 мая 2024, 20:03 • 9630 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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