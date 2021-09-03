"Слуги народу" на 6 вересня скликають позачерговий з'їзд партії: обиратимуть кандидатів на довибори у ВР

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"У понеділок, 6 вересня, відбудеться позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". На ньому делегати обиратимуть кандидатів у народні депутати на проміжних виборах у регіонах та вирішуватимуть поточні моменти партійної роботи", - написала Забуранна на своїй сторінці у Facebook.

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Нардеп вказала, що визначення кандидатів на довибори у регіонах – "важливий і відповідальний крок". "У зв’язку з цим столична організація політичної партії "Слуга народу" провела збори, на яких делегатом від столиці на з’їзд було обрано голову фракції СН у Київраді Андрія Вітренка", - повідомила Забуранна.

Доповнення

1 вересня стартував виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). З 1 до 20 вересня включно відбуватиметься висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями. Довибори до ВР призначено на 31 жовтня.

Обрані у 2019 році у двох округах в цих областях нардепи Ігор Колихаєв та Олександр Скічко склали мандат. Колихаєва було обрано мером Херсона на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначено головою Черкаської ОДА.