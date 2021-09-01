Довибори до ВР замість Колихаєва і Скічка: сьогодні стратує виборчий процес
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Херсонщині та Черкащині 31 жовтня обиратимуть нових нардепів - сьогодні стартує виборчий процес, повідомили УНН у Центральній виборчій комісії.
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"Сьогодні, 1 вересня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), призначених Комісією на неділю, 31 жовтня 2021 року", - повідомили у ЦВК.
Деталі
Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців (понад 160 тис. в ОВО № 184 та понад 130 тис. в ОВО № 197).
Голосування відбуватиметься на 188 виборчих дільницях на Херсонщині (185 – звичайні та 3 – спеціальні) та 141 виборчій дільниці на Черкащині (140 – звичайних, 1 – спеціальна).
20 серпня ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів, відповідно до якого передбачається:
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- з 1 до 20 вересня включно відбуватиметься висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями;
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- з 1 до 30 вересня включно відбуватиметься висування кандидатів у народні депутати України шляхом самовисування;
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- з 1 до 30 вересня включно – подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати;
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- до 6 вересня включно – подання до органу ведення Державного реєстру виборців заяви щодо зміни виборчої адреси;
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- до 7 вересня включно – внесення до ЦВК подання щодо кандидатур до складу відповідних окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на паперових носіях та в електронному вигляді;
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- до 10 вересня включно – утворення окружних виборчих комісій;
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- до 10 вересня включно – звернення до ЦВК громадських організацій з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів;
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- до 5 жовтня включно – закінчення реєстрації кандидатів у депутати;
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- до 6 жовтня включно – затвердження форми, кольору і тексту виборчого бюлетеня для голосування;
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- до 13 жовтня включно – внесення до ОВК подання щодо кандидатур до складу відповідних дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на паперових носіях та в електронному вигляді;
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- до 15 жовтня включно – утворення дільничних виборчих комісій;
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- до 20 жовтня включно – прийняття ЦВК рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати в разі його звернення із письмовою заявою про відмову балотуватися або звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в депутати (відповідні звернення можуть подаватися до 18 жовтня включно);
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- до 23 жовтня включно – забезпечення виготовлення у централізованому порядку виборчих бюлетенів;
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- до 23 жовтня включно – подання до ЦВК пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;
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- до 25 жовтня включно – прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;
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- о 24 годині 29 жовтня – закінчення передвиборної агітації;
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- до 15 листопада включно – встановлення результатів виборів.
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Додамо
ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях у квітні.
Обрані у 2019 році у двох округах в цих областях нардепи Ігор Колихаєв та Олександр Скічко склали мандат. Колихаєва було обрано мером Херсона на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначено головою Черкаської ОДА.