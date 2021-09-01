Довыборы в ВР вместо Колыхаева и Скичко: сегодня стартует избирательный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Херсонской и Черкасской областях 31 октября будут избирать новых народных депутатов - сегодня стартует избирательный процесс, сообщили УНН в Центральной избирательной комиссии.
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"Сегодня, 1 сентября, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 31 октября 2021 года", - сообщили в ЦИК.
Детали
В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 290 тысяч избирателей (более 160 тыс. в ОИО № 184 и более 130 тыс. в ОИО № 197).
Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской (185 - обычные и 3 - специальные) и 141 избирательном участке в Черкасской (140 - обычных, 1 - специальный) областях.
20 августа ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов, согласно которому предусматривается:
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- с 1 по 20 сентября включительно будет проходить выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины политическими партиями;
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- с 1 по 30 сентября включительно будет проходить выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины путем самовыдвижения;
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- с 1 по 30 сентября включительно - предоставление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты;
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- до 6 сентября включительно - предоставление в орган ведения Государственного реестра избирателей заявления об изменении избирательного адреса;
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- до 7 сентября включительно - внесение в ЦИК предоставления относительно кандидатур в состав соответствующих окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на бумажных носителях и в электронном виде;
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- до 10 сентября включительно - образование окружных избирательных комиссий;
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- до 10 сентября включительно - обращение в ЦИК общественных организаций с ходатайством о разрешении иметь официальных наблюдателей на выборах;
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- до 5 октября включительно - окончание регистрации кандидатов в депутаты;
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- до 6 октября включительно - утверждение формы, цвета и текста избирательного бюллетеня для голосования;
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- до 13 октября включительно - внесение в ОИК представления кандидатур в состав соответствующих участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на бумажных носителях и в электронном виде;
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- до 15 октября включительно - образование участковых избирательных комиссий;
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- до 20 октября включительно - принятие ЦИК решения об отмене регистрации кандидата в депутаты в случае его обращения с письменным заявлением об отказе баллотироваться или обращения партии об отмене решения о регистрации кандидата в депутаты (соответствующие обращения могут подаваться до 18 октября включительно);
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- до 23 октября включительно - обеспечение изготовления в централизованном порядке избирательных бюллетеней;
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- до 23 октября включительно - предоставление в ЦИК предложений о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций;
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- до 25 октября включительно - принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций;
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- до 24 часов 29 октября - окончание предвыборной агитации;
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- до 15 ноября включительно - установление результатов выборов.
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Добавим
ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях в апреле.
Избранные в 2019 году в двух округах в этих областях нардепы Игорь Колыхаев и Александр Скичко сложили мандат. Колыхаев был избран мэром Херсона на местных выборах 2020 года, а Скичко начен председателем Черкасской ОГА.