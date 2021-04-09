ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях

Цитата:

"До Комісії надійшли Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Колихаєва І.В., обраного в ОВО № 184 (Херсонська область) та Скічка О.О., обраного в ОВО № 197 (Черкаська область), за їхніми особистими заявами. Відтак, відповідно до законодавства, ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на неділю, 31 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року – за 60 днів до дня виборів.

У ЦВК нагадали, що Ігоря Колихаєва було обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а Олександра Скічка призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Доповнення

Верховна Рада України 30 березня підтримала проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.



