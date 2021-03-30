ВР достроково припинила повноваження двох нардепів

Деталі

Так, 252 нардепи підтримали проект постанову, якою пропонується припинити достроково повноваження народного депутата України Колихаєва Ігоря Вікторовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 184, Херсонська область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Крім того, за припинення достроково повноваження нардепа Олександра Скічка, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 197, Черкаська область, у зв’язку з особистою заявою про складення депутатських повноважень, проголосувало 244 народних обранців.

Контекст

У другому турі місцевих виборів, що відбулись в Україні 15 листопада 2020 року, міським головою Херсону було обрано Ігора Колихаєва від “Партії Ігоря Колихаєва “Нам тут жити”.



Крім того, у січні поточного року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.



