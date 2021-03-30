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ВР достроково припинила повноваження двох нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України у вівторок підтримала проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, 252 нардепи підтримали проект постанову, якою пропонується припинити достроково повноваження народного депутата України Колихаєва Ігоря Вікторовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 184, Херсонська область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Крім того, за припинення достроково повноваження нардепа Олександра Скічка, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 197, Черкаська область, у зв’язку з особистою заявою про складення депутатських повноважень, проголосувало 244 народних обранців.

Контекст

У другому турі місцевих виборів, що відбулись в Україні 15 листопада 2020 року, міським головою Херсону було обрано Ігора Колихаєва від “Партії Ігоря Колихаєва “Нам тут жити”.

Крім того, у січні поточного року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

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