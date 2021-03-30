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ВР досрочно прекратила полномочия двух нардепов

Киев  •  УНН

 • 20411 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины во вторник поддержала проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Игоря Колыхаева и Александра Скичко, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, 252 нардепа поддержали проект постановления, которым предлагается прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Колыхаева Игоря Викторовича, избранного в одномандатном избирательном округе № 184, Херсонская область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Кроме того, за прекращение досрочно полномочия нардепа Александра Скичко, избранного в одномандатном избирательном округе № 197, Черкасская область, в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий, проголосовали 244 народных избранника.

Контекст

Во втором туре местных выборов, которые состоялись в Украине 15 ноября 2020 года, городским головой Херсона был избран Игорь Колыхаев от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити".

Кроме того, в январе текущего года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

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