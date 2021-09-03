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Ураган "Іда": кількість жертв у США зросла до 58

Ураган "Іда": кількість жертв у США зросла до 58

Київ • УНН

 • 20941 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Щонайменше 58 людей загинуло в США через повені, спричинені ураганом "Іда". Про це повідомляє УНН за даними Sky News.

Деталі

Найбільше жертв унаслідок повеней зафіксували у Нью-Джерсі — 23 людини.

У Нью-Йорку загинуло 16 осіб, у Луїзіані —11.

У Міссісіпі, Алабамі та Пенсильванії виявили по двоє загиблих.

По одній смерті зареєстрували у Меріленді та Коннектикуті.

Більшість людей загинуло у своїх затоплених будинках.

За даними Національної метеорологічної служби, кількість опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд, а у штаті Нью-Джерсі — 62-річний рекорд. 

Нагадаємо

Ураган "Іда" 29 серпня обрушився на південний штат Луїзіана і потім рухався уздовж Східного узбережжя США.

Це один з найсильніших штормів із часів урагану "Катріна" 2005 року. Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан в Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

Через ураган "Іда" річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а в штаті Міссісіпі обвалилася магістраль. Унаслідок цього сім автомобілів впали в яму, загинуло двоє людей, постраждало ще десятеро.

1 вересня в Новому Орлеані ввели комендантську годину, тому що більшість регіонів після урагану "Іда" залишилося без електроенергії.

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