У Києві за добу понад 320 нових хворих на COVID-19. Одна людина померла

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 171 жінка віком від 19 до 95 років, 125 чоловіків віком від 19 до 87 років. А також 14 дівчаток віком від 1 до 17 років і 11 хлопчиків віком від 3 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 44 хворих на коронавірус. А також 50 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали протягом минулої доби 172 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському районі — 58, Деснянському — 52 та Подільському — 42 випадки.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померли 5285 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 225 122. Подолали вірус 216 477 мешканців столиці.

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