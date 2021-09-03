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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Киеве за сутки более 320 новых больных COVID-19. Один человек умер

В Киеве за сутки более 320 новых больных COVID-19. Один человек умер

Киев  •  УНН

 • 25173 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 321 больного коронавирусом. Один человек умер. Статистику обнародовал мэр города Виталий Кличко, сообщает УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 171 женщина в возрасте от 19 до 95 лет, 125 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет. А также 14 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 11 мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 44 больных коронавирусом. А также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 172 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 58, Деснянском — 52 и Подольском — 42 случая.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5285 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 225 122. Преодолели вирус 216 477 жителей столицы.

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