Невеликий дощ та до 25° тепла: прогноз погоди на завтра

Цитата:

"Завтра в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ; температура вночі 7-14°, вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни 20-25°", - повідомили синоптики.

Деталі

На Київщині завтра вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 9-12° тепла, вдень 15-17°.

Доповнення

У наступні дві доби, 5-6 вересня, по Україні очікується погода переважно без опадів, лише в неділю вдень у північних областях та Карптах подекуди невеликий дощ; температура в більшості областей вночі 2-7° тепла, 6 вересня на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°, вдень 12-18° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.