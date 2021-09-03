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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 51340 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 95419 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 103590 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 152092 просмотра

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2 марта, 17:53 • 129764 просмотра

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2 марта, 17:42 • 124470 просмотра

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Небольшой дождь и до 25° тепла: прогноз погоды на завтра

Небольшой дождь и до 25° тепла: прогноз погоды на завтра

Киев  •  УНН

 • 16881 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине в субботу, 4 сентября, местами пройдут дожди. Температура несколько повысится - будет достигать 25 градусов тепла в некоторых регионах. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата:

"Завтра в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, температура ночью 7-14°, днем 13-18°, на Закарпатье и юге страны 20-25°", - сообщили синоптики.

Детали

В Киевской области завтра ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 9-12° тепла, днем 15-17°.

Дополнение

В последующие двое суток, 5-6 сентября, по Украине ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в воскресенье днем в северных областях и Карптах местами небольшой дождь; температура в большинстве областей ночью 2-7° тепла, 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, днем 12-18° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°.

Украинские Национальные Новости

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