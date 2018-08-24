Парад до Дня Незалежності України: правопорушень не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час проведення параду до Дня Незалежності України суттєвих порушень правопорядку зафіксовано не було. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“Під час проведення параду до Дня Незалежності України суттєвих порушень правопорядку зафіксовано не було, заборонених предметів не знайдено”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, на вулиці Хрещатик у Києві завершився військовий парад до 27-ї річниці Незалежності України
Як повідомляв УНН, сьогодні у столиці несуть службу 6 тисяч правоохоронців, які забезпечуватимуть правопорядок із самого ранку і до завершення всіх святкових заходів.
Сьогодні Україна сьогодні святкує 27-річницю Дня Незалежності країни.