Україна сьогодні святкує 27-му річницю Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна сьогодні святкує 27-річницю Дня Незалежності країни. У Києві відбудеться парад військ та багато інших заходів, передає УНН.
Святкування розпочнеться з молебню за Україну й український народ у соборі Святої Софії Національного заповідника “Софія Київська” та інших храмах Києва.
Потім керівники держави та міста покладуть квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку і Михайлові Грушевському, вшанують пам’ять героїв Небесної Сотні на вул. Інститутській.
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Цього року до 100-річчя відродження української державності передбачено парад військ “Марш нової армії”. Також на Майдані Незалежності художні колективи силових структур привітають українців тематичним концертом “Пісня за волю України”.
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