Украина сегодня празднует 27-ю годовщину Независимости

Празднование начнется с молебна за Украину и украинский народ в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах Киева.



Затем руководители государства и города возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, почтят память героев Небесной Сотни на ул. Институтской.



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В этом году к 100-летию возрождения украинской государственности предусмотрено парад войск "Марш новой армии". Также на Майдане Независимости художественные коллективы силовых структур поприветствуют украинский тематическим концертом "Песня за свободу Украины".



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