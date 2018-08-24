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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина сегодня празднует 27-ю годовщину Независимости

Киев • УНН

 • 13455 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина сегодня празднует 27-годовщину Независимости страны. В Киеве состоится парад войск и много других мероприятий, передает УНН.

Украина сегодня празднует 27-ю годовщину Независимости

Празднование начнется с молебна за Украину и украинский народ в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах Киева.

Затем руководители государства и города возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, почтят память героев Небесной Сотни на ул. Институтской.

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В этом году к 100-летию возрождения украинской государственности предусмотрено парад войск "Марш новой армии". Также на Майдане Независимости художественные коллективы силовых структур поприветствуют украинский тематическим концертом "Песня за свободу Украины".

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