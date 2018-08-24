Правопорядок у столиці забезпечують 6 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні у столиці несуть службу 6 тисяч правоохоронців, які забезпечуватимуть правопорядок із самого ранку і до завершення всіх святкових заходів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, під час святкових заходів у місті протягом всього дня загалом порядок охоронятимуть 6000 працівників поліції разом із Національною гвардією України та Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Крім того, за словами правоохоронців, налагоджена тісна співпраця зі Службою безпеки України.
Додамо, що поліція працює із п’ятої ранку. Вибухотехніки та кінологи перевірили локації, де будуть проходити акції.
Нагадаємо, Україна сьогодні святкує 27-річницю Дня Незалежності країни. У Києві відбудеться парад військ та багато інших заходів.