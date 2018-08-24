Правопорядок в столице обеспечивают 6 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в столице несут службу 6 тысяч правоохранителей, которые будут обеспечивать правопорядок с самого утра и до завершения всех праздничных мероприятий. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, во время праздничных мероприятий в городе в течение всего дня в целом порядок будут охранять 6000 полицейских вместе с Национальной гвардией Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, по словам правоохранителей, налажено тесное сотрудничество со Службой безопасности Украины.
Добавим, что полиция работает с пяти утра. Взрывотехники и кинологи проверили локации, где будут проходить акции.
Напомним, Украина сегодня празднует 27-годовщину Независимости страны. В Киеве состоится парад войск и многие другие мероприятия.