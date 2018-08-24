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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правопорядок в столице обеспечивают 6 тыс. правоохранителей

Киев • УНН

 • 8337 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в столице несут службу 6 тысяч правоохранителей, которые будут обеспечивать правопорядок с самого утра и до завершения всех праздничных мероприятий. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Правопорядок в столице обеспечивают 6 тыс. правоохранителей

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, во время праздничных мероприятий в городе в течение всего дня в целом порядок будут охранять 6000 полицейских вместе с Национальной гвардией Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по словам правоохранителей, налажено тесное сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Добавим, что полиция работает с пяти утра. Взрывотехники и кинологи проверили локации, где будут проходить акции.

Напомним, Украина сегодня празднует 27-годовщину Независимости страны. В Киеве состоится парад войск и многие другие мероприятия.

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