Парад ко Дню Независимости Украины: правонарушений не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время проведения парада ко Дню Независимости Украины существенных нарушений правопорядка зафиксировано не было. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"Во время проведения парада ко Дню Независимости Украины существенных нарушений правопорядка зафиксировано не было, запрещенных предметов не обнаружено", - сообщили в полиции.
Напомним, на улице Крещатик в Киеве завершился военный парад до 27-й годовщины Независимости Украины
Как сообщал УНН, сегодня в столице несут службу 6000 правоохранителей, которые будут обеспечивать правопорядок с самого утра и до завершения всех праздничных мероприятий.
Сегодня Украина сегодня празднует 27-годовщину Независимости страны.