Авіація і понад 4 тис. військових: на Хрещатику завершився парад
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На вулиці Хрещатик у Києві завершився військовий парад до 27-ї річниці Незалежності України, передає кореспондент УНН.
Сьогодні у параді взяли участь 250 одиниць техніки і 4,5 тис. військових, а також 18 іноземних делегацій, зокрема з країн-членів НАТО.
Подивитися на парад прийшла велика кількість людей, які стояли обабіч Хрещатика. Під час проходження військових розрахунків глядачі плескали в долоні, вітаючи таким чином військових. Чи не найбільше вразила людей під час параду потужна військова техніка та винищувачі і транспортні літаки.
Варто зауважити, що вперше на цьогорічному параді прозвучав “Марш нової армії”, слова якого зацитував Президент Петро Порошенко.
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Після завершення проходження військ і техніки головною вулицею столиці, глядачі вітали одне одного з Днем Незалежності та фотографувалися з військовими.
Хрещатиком прослідували нові зразки вітчизняної техніки, виготовлені за стандартами НАТО: танк Т-84-120 "Ятаган", оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", реактивні системи залпового вогню "Вільха", реактивні системи залпового вогню "Верба", а також самохідна установка "Богдана".
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Також вперше було продемонстровано комплекс радіолокаційної розвідки – український контрбатарейний радар 1Л220УК від запорізького НВК "Іскра". Цей радар дозволяє отримувати точні координати для нанесення удару та коректувати вогонь власної артилерії.
Вперше показали автоматизований звукометричний комплекс артилерійської розвідки "Положення-2" та "Оболонь-А".
Як повідомляв УНН, на Майдані Незалежності пом’янули загиблих у боях на Донбасі.