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Авіація і понад 4 тис. військових: на Хрещатику завершився парад

Київ • УНН

 • 43354 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. На вулиці Хрещатик у Києві завершився військовий парад до 27-ї річниці Незалежності України, передає кореспондент УНН.

Авіація і понад 4 тис. військових: на Хрещатику завершився парад

Сьогодні у параді взяли участь 250 одиниць техніки і 4,5 тис. військових, а також 18 іноземних делегацій, зокрема з країн-членів НАТО.

Подивитися на парад прийшла велика кількість людей, які стояли обабіч Хрещатика. Під час проходження військових розрахунків глядачі плескали в долоні, вітаючи таким чином військових. Чи не найбільше вразила людей під час параду потужна військова техніка та винищувачі і транспортні літаки.

Варто зауважити, що вперше на цьогорічному параді прозвучав “Марш нової армії”, слова якого зацитував Президент Петро Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві розпочався військовий парад до 27-річниці Незалежності України

Після завершення проходження військ і техніки головною вулицею столиці, глядачі вітали одне одного з Днем Незалежності та фотографувалися з військовими.

Хрещатиком прослідували нові зразки вітчизняної техніки, виготовлені за стандартами НАТО: танк Т-84-120 "Ятаган", оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", реактивні системи залпового вогню "Вільха", реактивні системи залпового вогню "Верба", а також самохідна установка "Богдана".

Продемонстрували також аналог американських "Джавелінів" протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П".

Також вперше було продемонстровано комплекс радіолокаційної розвідки – український контрбатарейний радар 1Л220УК від запорізького НВК "Іскра". Цей радар дозволяє отримувати точні координати для нанесення удару та коректувати вогонь власної артилерії.

Вперше показали автоматизований звукометричний комплекс артилерійської розвідки "Положення-2" та "Оболонь-А".

Як повідомляв УНН, на Майдані Незалежності пом’янули загиблих у боях на Донбасі.

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