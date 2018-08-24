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Авиация и более 4 тыс. военных: на Крещатике завершился парад

Киев • УНН

 • 43354 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. На улице Крещатик в Киеве завершился военный парад к 27-й годовщине Независимости Украины, передает корреспондент УНН.

Авиация и более 4 тыс. военных: на Крещатике завершился парад

Сегодня в параде приняли участие 250 единиц техники и 4,5 тыс. военных, а также 18 иностранных делегаций, в том числе из стран-членов НАТО.

Посмотреть на парад пришло большое количество людей, которые стояли вдоль Крещатика. Во время прохождения военных расчетов зрители хлопали, приветствуя таким образом военных. Поразила людей во время парада мощная военная техника, истребители и транспортные самолеты.

Стоит заметить, что впервые на нынешнем параде прозвучал "Марш новой армии", слова которого процитировал Президент Петр Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве начался военный парад к 27-летию Независимости Украины

После завершения прохождения войск и техники по главной улице столицы зрители поздравляли друг друга с Днем Независимости и фотографировались с военными.

По Крещатику прошли новые образцы отечественной техники, изготовленные по стандартам НАТО: танк Т-84-120 "Ятаган", оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха", реактивные системы залпового огня "Верба", а также самоходная установка "Богдана".

Продемонстрировали также аналог американских "Джавелин" противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

Также впервые был продемонстрирован комплекс радиолокационной разведки - украинский контрбатарейный радар 1Л220УК от запорожского НПК "Искра". Этот радар позволяет получать точные координаты для нанесения удара и корректировать огонь своей артиллерии.

Впервые показали автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки "Положение-2" и "Оболонь-А".

Как сообщал УНН, на Майдане Независимости помянули погибших в боях на Донбассе.

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